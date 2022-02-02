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Путин забрал у Поклонской должность посла и назначил в другое ведомство

Среда, 2 февраля 2022, 19:30
Путин забрал у Поклонской должность посла и назначил в другое ведомство
поклонская, фото: тасс

Президент России Владимир Путин уволил коллаборантку Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

Источник: указы Путина                                                    

Детали: Одновременно с этим российский президент назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

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Справка: Деятельность Россотрудничества направлена "на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России".

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Украинская правда
Темы: ПутинРосcия
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