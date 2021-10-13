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"Спрятаться не получится": Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом

Среда, 13 октября 2021, 16:36
Спрятаться не получится: Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом

Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Натальи Поклонской, которую в среду российский президент Владимир Путин назначил там послом.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурорка российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

Спрятаться не получится даже в Африке.

МИД Украины уже возбудило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской".

Предыстория:

  • В среду президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и ексдепутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде.
  • Поклонская - уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов - в марте 2014 ее назначили "прокурором АРК".
  • Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследования украинцев.

Украинская правда

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Темы: УкраинаАфрика
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