Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ляшко назвал 9 областей, которые могут "покраснеть" в скором времени

Среда, 2 февраля 2022, 23:53
ФОТО: ГПСУ

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вскоре комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит, вводить ли "красный" уровень эпиднебезопасности в таких областях, как Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская и Хмельницкая.

Источник: Ляшко во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ляшко: "Сейчас две области находятся на красном уровне эпиднебезопасности.

Также Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, то есть еще 9 областей, в ближайшее время будут рассмотрены комиссии ТЭБ и ЧС.

Будем смотреть, какое решение принимаем по поводу ввода или невведения красного уровня эпиднебезопасности с учетом загруженности коек для госпитализации".

Напомним: За сутки 1 февраля в Украине зафиксировали 35 014 случаев инфицирования коронавирусом.

Темы: коронавирусэпидзоныкарантинЛяшко Виктор


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленского ждут на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин отказался от участия

фото, видеоПутина предупреждали, что Си Цзиньпин при встрече не будет пожимать ему руку

В Украину прибыла первая партия противоковидных лекарств "Молнупиравир"

В Швеции не исключают нападение России на страну

Боевики стянули гаубицы, танки и системы залпового огня на Луганщину

Россия стянула к Украине дополнительные "силы вторжения" – WP

Все новости...
коронавирус
Украина получит первую партию лекарства от Covid "Молнупиравир" уже на этой неделе
Харьков советует упразднить "Марш единства". Организаторы обещают все равно провести
Кабмин одобрил национальный план ковид-вакцинации на 2022 год: 70% взрослых
Последние новости
16:02
Sony купит разработчика видеоигр за 3,6 миллиарда долларов
15:58
Лукашенко пригрозил, что отправит белорусские войска на Донбасс
15:43
Кулеба перед визитом главы МИД Чехии: Земан не сможет навредить отношениям стран
15:32
Олимпиада: украинская биатлонистка заразилась Covid и пропустит соревнование
14:57
Зеленского ждут на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин отказался от участия
14:36
270 мигрантов согласились покинуть Литву, они получат по 1000 евро
14:29
фото, видеоПутина предупреждали, что Си Цзиньпин при встрече не будет пожимать ему руку
13:47
В январе на рынке небанковских финуслуг появилось 26 новых участников
13:16
Лидер немецкой ХДС допустил совместные европейские поставки оружия в Украину
13:09
Государство в 2021 году предоставило кредитов под госгарантии на 74 миллиарда
Все новости...