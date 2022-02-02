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Ляшко назвал 9 областей, которые могут "покраснеть" в скором времени

Среда, 2 февраля 2022, 22:53
Ляшко назвал 9 областей, которые могут покраснеть в скором времени
ФОТО: ГПСУ

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вскоре комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит, вводить ли "красный" уровень эпиднебезопасности в таких областях, как Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская и Хмельницкая.

Источник: Ляшко во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ляшко: "Сейчас две области находятся на красном уровне эпиднебезопасности.

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Также Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, то есть еще 9 областей, в ближайшее время будут рассмотрены комиссии ТЭБ и ЧС.

Будем смотреть, какое решение принимаем по поводу ввода или невведения красного уровня эпиднебезопасности с учетом загруженности коек для госпитализации".

Напомним: За сутки 1 февраля в Украине зафиксировали 35 014 случаев инфицирования коронавирусом.

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Темы: коронавирусэпидзоныкарантинЛяшко Виктор
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