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На Донбассе оккупанты обстрелами повредили 104 жилых дома

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 00:34
На Донбассе оккупанты обстрелами повредили 104 жилых дома
фото: Facebook Каплина

За четверо суток во время обстрелов оккупанты на Донбассе повредили 104 жилых дома.

Источник: руководитель миссии "Пролиска" Евгений Каплин в Facebook

Прямая речь: "За минувшую ночь и сегодняшний день (воскресенье – ред.) во время обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения было повреждено 22 дома мирных жителей".

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"С начала эскалации боевых действий, за последние 4 дня, вблизи линии разграничения на подконтрольной Правительству Украины территории было повреждено 104 домовладения мирных жителей.

4 человека получили контузии и минно-взрывные ранения".

Детали: По поводу 22 повреждений домов, Каплин уточняет, что это произошло в населенных пунктах:

ВИДЕО ДНЯ
  • с. Новогнатовка (14 домов)
  • с. Победа (4 дома)
  • с. Славное (1 дом)
  • пгт Южное (1 дом)
  • с. Малиново (1 дом)
  • пгт Луганское (1 дом).

Напомним: Автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска" попал под обстрел вооруженных формирований РФ в районе Новоивановки Луганской области.

Темы: Донбассвойна
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