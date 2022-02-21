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Шеф дипломатии ЕС обещает России санкции за признание "ЛДНР"

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 20:55
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

Об этом Боррель сказал на пресс-конференции после совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Если будет аннексия, будут санкции. И если будет признание, я поставлю санкции на стол, и министры примут решение", – заявил Боррель.

"Имейте в виду, что это за санкционный процесс. Согласно договору, санкции принимаются советом министров иностранных дел единогласно по предложению верховного представителя. Это моя ответственность и я точно предложу санкционный пакет, который был подготовлен, если это произойдет", - добавил глава дипломатии. ЕС.

Боррель отметил, что в случае военной агрессии России уровень введения санкций будет зависеть от того, каков уровень агрессии.

"У нас есть подготовленный пакет, но этот пакет имеет компоненты, которые могут быть введены на разном уровне в зависимости от уровня агрессии", - отметил Боррель.

В понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных регионов, Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

Темы: ПутинсанкцииЕСОРДЛО


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