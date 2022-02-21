Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шеф дипломатии ЕС обещает России санкции за признание "ЛДНР"

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 19:55
Шеф дипломатии ЕС обещает России санкции за признание ЛДНР
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

Об этом Боррель сказал на пресс-конференции после совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Если будет аннексия, будут санкции. И если будет признание, я поставлю санкции на стол, и министры примут решение", – заявил Боррель.

Реклама:

"Имейте в виду, что это за санкционный процесс. Согласно договору, санкции принимаются советом министров иностранных дел единогласно по предложению верховного представителя. Это моя ответственность и я точно предложу санкционный пакет, который был подготовлен, если это произойдет", - добавил глава дипломатии. ЕС.

Боррель отметил, что в случае военной агрессии России уровень введения санкций будет зависеть от того, каков уровень агрессии.

"У нас есть подготовленный пакет, но этот пакет имеет компоненты, которые могут быть введены на разном уровне в зависимости от уровня агрессии", - отметил Боррель.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных регионов, Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

Темы: ПутинсанкцииЕСОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: