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Глава дипломатии ЕС пообещал жесткую реакцию на признание ОРДЛО Россией

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 21:13
Глава дипломатии ЕС пообещал жесткую реакцию на признание ОРДЛО Россией
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал грубым нарушением международного права признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, обещает жесткую и решительную реакцию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

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ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной", - написал он в Twitter.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО. На подписании присутствовали руководители фейковых образований Пушилин и Пасечник.

Жозеп Боррель заявил ранее в понедельник, что если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

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Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем

Темы: ЕСРосcияОРДЛО
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