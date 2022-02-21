Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Германия призвала РФ отменить признание ОРДЛО и вернуться к "Минску"

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 23:10
Анналена Бербок, фото Getty Images

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию отменить решение о признании независимости ОРДЛО и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями.

Об этом говорится в опубликованном поздно вечером в понедельник заявлении Бербок, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшнее признание президентом Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины является вопиющим нарушением международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое разрешение нынешнего конфликта", - говорится в заявлении.

Это еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, которое Германия решительным образом осуждает.

"Германия неизменно остается на стороне Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы ответим на нарушение международного права. Мы согласовываем это с нашими партнерами", – заявила Бербок.

"Призываем Россию отменить решение и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями.

Мы также повторяем наш призыв России ликвидировать военные угрозы на границе Украины. Мы категорически предостерегаем от дальнейшей военной эскалацию со стороны России", - добавляется в заявлении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил ранее в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

Темы: ГерманияРосcияОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
Германия
Шольц в понедельник проведет телефонный разговор с Путиным
4 вывода из Мюнхена-2022, или Поможет ли Запад
Министр обороны Германии поддержала отказ поставлять оружие: Украине нужно не только это
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...