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Премьер Польши приравнял признание "ЛДНР" к агрессии против Украины

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 23:17
Матеуш Моравецкий. Фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что признание Россией ОРДЛО является актом агрессии против Украины, на который следует ответить однозначно в виде немедленных санкций.

Об этом Моравецкий написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и грубым нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, на который нужно ответить однозначно в виде немедленных санкций. Это единственный язык, который может понять Путин", - заявил Моравецкий.

Он призвал срочно созвать Европейский совет, чтобы обсудить введение санкций.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем.

Также на эту тему статья "Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля".

Темы: ПольшаРосcияОРДЛОсанкции


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