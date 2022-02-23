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Орбан хочет "держаться подальше от конфликта" и не даст оружие Украине

"Европейская правда"Среда, 23 февраля 2022, 20:11
Орбан хочет держаться подальше от конфликта и не даст оружие Украине
Виктор Орбан (слева) и Владимир Путин (справа) на встрече в 2018 году. фото: getty images

Премьер-министр Венгрии заявил, что его стране следует "держаться в стороне" от военного конфликта между Украиной и Россией и отказался поставлять вооружение Украине.

Об этом Орбан заявил в видео, опубликованном на его Facebook-странице после встречи в министерстве обороны с военными офицерами, сообщает "Европейская правда".

"Ситуация между Украиной и Россией продолжает оставаться серьезной, даже напряженной. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать войны. Венгрия должна оставаться в стороне от этого конфликта, этого военного конфликта, потому что безопасность Венгрии является важнейшим интересом", - сказал глава правительства Венгрии.

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По словам Орбана, не может быть и речи о принятии "левых предложений" по отправке оружия и солдат в Украину. Хотя стоит отметить, что во внутренней политической дискуссии в стране отсутствуют призывы к Виктору Орбану направить военных в Украину, раздаются призывы предоставить военное снаряжение.

Орбан добавил, что Венгрия должна играть роль в международных усилиях по установлению мира, готовясь к сценарию, в котором венгерские военные и полиция должны справиться с потоком беженцев через границу.

"Сегодня у меня создается впечатление, что мы на это способны, что безопасность Венгрии в надежных руках", – заявил Виктор Орбан.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Виктор Орбан позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения России признать "независимость" ОРДЛО. Он заверил, что Венгрия по-прежнему будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Темы: ОРДЛОоружиеРосcия
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