Гражданские полеты над всем воздушным пространством Украины ограничили
Четверг, 24 февраля 2022, 07:12
Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз
Источник: международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM.
Дословно: "Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепровского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации".
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