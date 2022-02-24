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Гражданские полеты над всем воздушным пространством Украины ограничили

Четверг, 24 февраля 2022, 07:12

Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз

Источник: международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM.

Дословно: "Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепровского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации".

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Темы: авиавойнаРосcия
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