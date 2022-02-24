Цивільні польоти над всім повітряним простором України обмежили
Четвер, 24 лютого 2022, 08:12
Польоти цивільних літаків у межах повітряного простору України обмежені через можливі загрози.
Джерело: міжнародна система сповіщень для авіаперсоналу NOTAM.
Дослівно: "Польоти цивільних літаків у межах Київського, Дніпровського, Львівського, Одеського, Сімферопольського районів обмежені через потенційну загрозу для цивільної авіації"
Передісторія:
- Уночі 24 лютого Росія повідомила про закриття повітряного простору над Україною.
- Згодом ЗМІ з посиланням на служби цивільної авіації повідомили, що на злітно-посадкових смугах Херсона, Дніпра та Запоріжжя поставили тягачі, аби заблокувати можливу посадку російських військових літаків із десантом. Польоти також відповідно обмежили.