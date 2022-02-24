Цивільні польоти над всім повітряним простором України обмежили

Польоти цивільних літаків у межах повітряного простору України обмежені через можливі загрози.

Джерело: міжнародна система сповіщень для авіаперсоналу NOTAM.

Дослівно: "Польоти цивільних літаків у межах Київського, Дніпровського, Львівського, Одеського, Сімферопольського районів обмежені через потенційну загрозу для цивільної авіації"

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