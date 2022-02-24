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Цивільні польоти над всім повітряним простором України обмежили

Четвер, 24 лютого 2022, 07:12

Польоти цивільних літаків у межах повітряного простору України обмежені через можливі загрози. 

Джерело: міжнародна система сповіщень для авіаперсоналу NOTAM.

Дослівно: "Польоти цивільних літаків у межах Київського, Дніпровського, Львівського, Одеського, Сімферопольського районів обмежені через потенційну загрозу для цивільної авіації"

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Передісторія:

  • Уночі 24 лютого Росія повідомила про закриття повітряного простору над Україною.
  • Згодом ЗМІ з посиланням на служби цивільної авіації повідомили, що на злітно-посадкових смугах Херсона, Дніпра та Запоріжжя поставили тягачі, аби заблокувати можливу посадку російських військових літаків із десантом. Польоти також відповідно обмежили.

Теми: авіавійнаРосія
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