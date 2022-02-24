"Счастье в наших руках": ВСУ отбили город на Луганщине, уничтожили технику и россиян
Четверг, 24 февраля 2022, 08:46
Вооруженные силы отразили город Счастье на Луганщине, который атаковала Россия.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Дословно: "Счастье отражено, противник понес потери.
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М.Счастье (Луганская обл), которое было атаковано российским агрессором, отвоевано. При попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов.
Счастье в наших руках!".
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