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"Счастье в наших руках": ВСУ отбили город на Луганщине, уничтожили технику и россиян

Роман ПетренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 08:46
Счастье в наших руках: ВСУ отбили город на Луганщине, уничтожили технику и россиян

Вооруженные силы отразили город Счастье на Луганщине, который атаковала Россия.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно: "Счастье отражено, противник понес потери.

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М.Счастье (Луганская обл), которое было атаковано российским агрессором, отвоевано. При попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов.

Счастье в наших руках!".

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Темы: Луганская областьВооруженные силыРосcиявойна
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