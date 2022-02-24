"Счастье в наших руках": ВСУ отбили город на Луганщине, уничтожили технику и россиян

Вооруженные силы отразили город Счастье на Луганщине, который атаковала Россия.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно: "Счастье отражено, противник понес потери.

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М.Счастье (Луганская обл), которое было атаковано российским агрессором, отвоевано. При попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов.

Счастье в наших руках!".