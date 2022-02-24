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Зеленский просит ЕС отключить Россию от SWIFT и остановить торговлю нефтью и газом

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 22:43
Зеленский просит ЕС отключить Россию от SWIFT и остановить торговлю нефтью и газом
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС – участников чрезвычайного заседания Европейского совета отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.

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Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, лишить его средств для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН.

Детали: Президент подчеркнул, что украинцы гибнут за свободу Украины и Европы.

"Мы долго ждали у открытых дверей. Мы спросили о членстве в НАТО – ответа не услышал", – отметил он.

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"Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", – подчеркнул Зеленский.

Темы: ЗеленскийЕСРосcиясанкции
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