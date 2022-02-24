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Совет Европы ищет наказание для России, рассматривает исключение из организации

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 22:57

Комитет министров Совета Европы (руководящий орган организации) принял решение, которое впервые сделало шаг к возможному исключению РФ из состава этой организации.

Об этом говорится в решении КМСЕ, текст которого есть в распоряжении Европейской правды.

Документ под названием "ситуация в Украине", принятый на заседании 24 февраля 2022 года, довольно короткий, состоит из 7 пунктов. КМ, как и ряд других международных структур, в своем решении "осудил в самой сильной форме" российское нападение на Украину в нарушение норм международного права; призвал Россию прекратить военную операцию; осудил признание "независимости" ОРДЛО, выразил солидарность с украинцами.

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Но помимо этого руководящий орган СЕ "решил безотлагательно, без задержек и в тесной координации с ПАСЕ и генсеком СЕ изучить меры, которые могут быть приняты в ответ на серьезное нарушение Российской Федерацией ее обязательств как члена Совета Европы".

Представители государств-членов во время заседания (в котором, как подчеркивается, приняли участие все члени организации, включая саму Россию) договорились "провести чрезвычайное заседание 25 февраля 2022 года в 15:00, чтобы рассмотреть меры, которые могут быть приняты, включая применение ст.8 Устава Совета Европы".

Упомянутая ст.8 говорит, что любой член Совета Европы, серьезно нарушивший статью 3 Устава СЕ (об уважении к верховенству права и фундаментальных свобод - ЕП), может быть наказан путем "приостановления представительства (в КМСЕ), а также Комитет может попросить его выйти из Совета Европы; в случае невыполнения этой просьбы Комитет может принять решение о прекращении его членства в Совете Европы".

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Пока неизвестно, какую из санкций применит КМСЕ против России.

Отметим, что Украина с 2014 года настаивает на том, что РФ серьезно нарушает устав СЕ, однако организации не хватало политической воли для обсуждения возможности запуска ст.8. Россия шантажировала организацию, прекратив уплату бюджетных взносов и угрожая выйти из СЕ. В ответ на это в 2019 году Парламентская ассамблея Совета Европы, вопреки своим прежним решениям, сняла с России все санкции и уничтожила санкционные механизмы ПАСЕ.

Как тогда писала "Европейская правда", это решение серьезно подорвало авторитет Совета Европы, однако тогда эксперты, а также ЕвроПравда настаивали, Украина должна оставаться в организации, доказывая, что СЕ должен восстановить давление на Россию.

"Европейская правда" будет следить за развитием событий в Страсбурге.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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