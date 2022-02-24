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Более 170 единиц боевой техники – Залужный о боевых потерях врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 23:48
Более 170 единиц боевой техники – Залужный о боевых потерях врага
Генерал-лейтенант Валерий Залужный на заседании Военного комитета Нато в брюсселе 13 января. фото: пресс-служба минобороны

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщает, как оказывалось сопротивление широкомасштабному российскому вторжению за прошедшие сутки.

Источник: Залужный в Facebook.

Дословно: "Эти тяжелые сутки закончились тем, что мы не дали врагу достичь своих захватнических планов. Продолжается 19 часов нашего сопротивления широкомасштабному российскому вторжению.

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По состоянию на 00.00 25 февраля группировка сил обороны ведет организованную оборонную операцию на юге. Определенным составом сил ведутся оборонные бои в районе восточнее Херсона".

Детали: Залужный сообщает, что механизированные подразделения ВС Украины отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

Механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника.

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На Северском направлении ведутся бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна остановлена.

Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.

На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.

В Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.

В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

Группировка Военно-Морских Сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска.

Определенные силы и средства перешли к обороне Киева.

Воздушные Силы ВС Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десант противника в районе аэродрома Гостомель.

Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положения по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов.

Ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 5, вертолетов – 6.

Темы: Вооруженные силывойна
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