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Китайские самолеты вошли в воздушное пространство Тайваня

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 00:16
Китайские самолеты вошли в воздушное пространство Тайваня

9 китайских самолетов вошли в воздушное пространство Тайваня.

Источник: Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня

Детали: Военно-воздушные силы Тайваня усилили боевую готовность, когда девять китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

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Тайвань, который Китай считает своей территорией, жаловался на регулярные подобные миссии китайских ВВС за последние два года, хотя самолеты не приближались вплотную к самому Тайваню.

В министерстве заявили, что в последней миссии участвовали восемь китайских истребителей J-16 и один разведывательный самолет Y-8, пролетевших над районом к северо-востоку от контролируемых Тайванем островов Пратас в верхней части Южно-Китайского моря.

В этой связи, сообщили в министерстве, Тайвань развернул ракеты противовоздушной обороны для "мониторинга ситуации".

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Темы: Китай
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