Враг может зайти в населенные пункты под Киевом - ВСУ
Пятница, 25 февраля 2022, 07:16
Жителей населенных пунктов вокруг Ворзеля, что под Киевом, предупредили о возможном заходе российских войск.
Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook
Дословно: "Ворзель, Киевская область возможен заход противника в окрестные населенные пункты. Жги оккупанта! Все к оружию!"
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Предыстория: Российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения, остановили возле пгт Иванков, где защитники взорвали мост.