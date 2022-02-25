Враг может зайти в населенные пункты под Киевом - ВСУ

Жителей населенных пунктов вокруг Ворзеля, что под Киевом, предупредили о возможном заходе российских войск.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Дословно: "Ворзель, Киевская область возможен заход противника в окрестные населенные пункты. Жги оккупанта! Все к оружию!"

Реклама:

Предыстория: Российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения, остановили возле пгт Иванков, где защитники взорвали мост.