Зеленский: Когда бомбы падают в Киеве, это происходит в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к европейским лидерам помочь остановить войну России, ведь эта агрессия затрагивает всех, а пока Европа медлит, погибают украинские граждане.

Источник: обращение главы государства

Прямая речь: "Канцлер Германии Олаф Шольц вчера сказал о вторжении России в Украину, что Европа такого не видела 75 лет. И это правда. Но это не вся правда".

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Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить, делить границы силой.

Уже второй день города Украины пртерпевают от ракетно-бомбовых ударов. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова есть. Теперь. В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны.

Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?".

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Детали: Президент Украины напомнил, что так называемые секторальные санкции ввели против России уже США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия.

Но российские танки все еще стреляют по жилым домам в украинских городах. Бронетехника все еще атакует, включая гражданских людей. Обычных граждан Украины.

По мнению Зеленского, Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию.

Прямая речь: "Чего дальше ожидать от европейских государств? Аннулирование виз для россиян? Отключение от SWIFT? Полная изоляция России? Отзыв послов? Нефтяное эмбарго? Закрытие неба? Сегодня все это должно быть на повестке дня, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе, еще можно остановить агрессию, надо действовать без промедлений.

Действовать могут и обычные люди, я уверен, в каждой стране мира, в каждой стране Европы. Выходите на площади своих городов и потребуйте мира для Европы, мира для Украины, остановки этой войны. Это наше право. Это ваше право.

Когда бомбы падают в Киеве, это происходит в Европе, не только в Украине. Когда ракеты убивают наших людей, это гибель всех европейцев. Требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины – как части демократического мира.

Пока государственные институты в Европе не спешат с очень крепкими решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше – больше финансовой, больше военной помощи. Ибо эта помощь – это помощь вам. Потому что это помощь Европе. Вы сами себе помогаете.

Если у вас в Европе есть боевой опыт и вы не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно.

Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются сегодня разделить Украину.

Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя".