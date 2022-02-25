Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция отправила в Киев элитное подразделение для охраны посольства

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 19:14

Франция направила в украинскую столицу элитное полицейское подразделение для охраны посольства в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности.

По данным издания, в Киев прибыла группа из восьми человек из элитного подразделения жандармерии (GIGN), которые находятся в посольстве со среды.

Восемь силовиков прибыли в дополнение к пяти сотрудникам GIGN, которые постоянно находятся на месте.

Ранее стало известно, что Франция предоставит Украине 300 миллионов евро помощи и военной техники.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает оставить открытым какое-нибудь окно для диалога с Россией, несмотря на осуждение действий ее президента Владимира Путина.

Темы: ФранцияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Янукович в Минске, Кремль хочет сделать его "президентом Украины" – источники

В молчании рождается нацизм – Зеленский обратился к евреям

видеоВ Харькове – ракетные удары по зданию главного управления Нацполиции и СБУ

фотоАбрамович срочно продает активы в Лондоне, власть просят ускорить санкции

США закрыли небо для российских самолетов

фотоВ Украине ликвидирован российский полковник Исайкин

Все новости...
Франция
ВМС Франции задержали в Ла-Манше российский сухогруз из-за санкций ЕС
Зеленский поговорил с Макроном: К нам едет оружие
Франция поддержала отключение России от SWIFT
Последние новости
11:43
Гуманитарную помощь отправили в Бучу из Киева
11:38
Враг сдается, россияне выходят на протесты, роспропаганда дает трещины – Резников
11:37
У берегов Одессы заметили корабль врага
11:27
С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет
11:01
Горячая линия 1545 теперь решает гуманитарные вопросы: работает круглосуточно
10:57
Янукович в Минске, Кремль хочет сделать его "президентом Украины" – источники
10:56
Зеленский сменил председателей Черкасской и Одесской ОГА
10:54
Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО беспрецедентно выросла – "Рейтинг"
10:48
В США будут расследовать преступления российских олигархов - Байден
10:42
Почти 90% украинцев верят, что Россия проигрывает войну
Все новости...