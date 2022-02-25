Франция отправила в Киев элитное подразделение для охраны посольства

Франция направила в украинскую столицу элитное полицейское подразделение для охраны посольства в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности.

По данным издания, в Киев прибыла группа из восьми человек из элитного подразделения жандармерии (GIGN), которые находятся в посольстве со среды.

Восемь силовиков прибыли в дополнение к пяти сотрудникам GIGN, которые постоянно находятся на месте.

Ранее стало известно, что Франция предоставит Украине 300 миллионов евро помощи и военной техники.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает оставить открытым какое-нибудь окно для диалога с Россией, несмотря на осуждение действий ее президента Владимира Путина.