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Франція відправила у Київ елітний підрозділ для охорони посольства

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:14

Франція направила до української столиці елітний поліцейський підрозділ для охорони посольства у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство AFP із посиланням на джерела у службі безпеки.

За даними видання, до Києва прибула група із восьми осіб з елітного підрозділу жандармерії (GIGN), які перебувають у посольстві з середи.

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Вісім силовиків прибули на додаток до п'яти співробітників GIGN, які постійно перебувають на місці.

Раніше стало відомо, що Франція надасть Україні 300 мільйонів євро допомоги та військову техніку.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон вважає за краще залишити відкритим якесь вікно для діалогу з Росією, попри осуд дій її президента Владіміра Путіна.

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Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН"

Теми: ФранціяУкраїна
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