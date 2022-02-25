В Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии в Украину колонны польских грузовиков с боеприпасами для украинской армии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал Блащак в Twitter.

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Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022

Ранее сообщалось, что вскоре Польша закроет свое воздушное пространство для российских самолетов.

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Напомним, впервые о закрытии воздушного пространства для россиян заговорили в Британии. 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен и со стороны ЕС.

Ожидается, что подобные ограничения будут введены и другими государствами; возможно одобрение подобных санкций всем Евросоюзом.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

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