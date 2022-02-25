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В Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами

Пятница, 25 февраля 2022, 20:28

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии в Украину колонны польских грузовиков с боеприпасами для украинской армии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал Блащак в Twitter.

Ранее сообщалось, что вскоре Польша закроет свое воздушное пространство для российских самолетов.

Напомним, впервые о закрытии воздушного пространства для россиян заговорили в Британии. 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен и со стороны ЕС.

Ожидается, что подобные ограничения будут введены и другими государствами; возможно одобрение подобных санкций всем Евросоюзом.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Темы: ПольшаУкраинаоружие
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