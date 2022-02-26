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Федоров попросил Тима Кука заблокировать Apple Store для россиян

Елена РощинаСуббота, 26 февраля 2022, 00:52
Михаил Федоров, фото из его Telegram

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал гендиректора американской корпорации Apple Inc Тима Кука заблокировать Apple Store для граждан России.

Источник: Telegram Fedorov

Прямая речь: "Обратился к СЕО компании Apple, Тиму Куку, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, забронировать загружать свои продукты в маркеты!

Позволяете избирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом россия 24".

Детали: Федоров опубликовал письмо на английском и украинском языках.

 
 

Темы: ФедоровРосcиятехнологиивойна
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