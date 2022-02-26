Федоров попросил Тима Кука заблокировать Apple Store для россиян

Михаил Федоров, фото из его Telegram

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал гендиректора американской корпорации Apple Inc Тима Кука заблокировать Apple Store для граждан России.

Источник: Telegram Fedorov

Прямая речь: "Обратился к СЕО компании Apple, Тиму Куку, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, забронировать загружать свои продукты в маркеты!

Позволяете избирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом россия 24".

Детали: Федоров опубликовал письмо на английском и украинском языках.