Федоров попросил Тима Кука заблокировать Apple Store для россиян
Пятница, 25 февраля 2022, 23:52
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал гендиректора американской корпорации Apple Inc Тима Кука заблокировать Apple Store для граждан России.
Источник: Telegram Fedorov
Прямая речь: "Обратился к СЕО компании Apple, Тиму Куку, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, забронировать загружать свои продукты в маркеты!
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Позволяете избирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом россия 24".
Детали: Федоров опубликовал письмо на английском и украинском языках.
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