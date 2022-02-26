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Канада налагает санкции на Путина и Лукашенко и требует отключения РФ от SWIFT

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 02:54
Канада налагает санкции на Путина и Лукашенко и требует отключения РФ от SWIFT
Христя Фриланд, фото: ЕП в twitter

Канада приняла пакет мер, направленных на поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook пишет министр финансов Канады Христя Фриланд.

"Сегодня мы делаем дальнейшие шаги. Мы налагаем санкции на президента Путина за его варварское нападение на Украину. Мы требуем немедленно изъять Россию из международной банковской системы SWIFT. Мы налагаем санкции на белорусских лидеров, причастных к вторжению в Россию. Мы передаем пожертвования на Красном Х поддержку украинского народа. Мы вместе с нашими союзниками и храбрым народом Украины в их борьбе за свою демократию – и нашу. Слава Украине!", - пишет она.

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Напомним, накануне санкции против Путина ввели ЕС и США. Также западные страны обсуждают возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT. Пока против этого три страны: Германия, Венгрия и Кипр.

Темы: КанадасанкцииПутинЛукашенко
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