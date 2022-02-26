В Винницкой области обезвредили две авиабомбы, которые сбросили россияне - ГСЧС
Суббота, 26 февраля 2022, 22:38
26 февраля в 19.50 группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Винницкой области уничтожила две российские авиабомбы ФАБ-100.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Их так называемый "русский мир" свергнул за пределы села Шабельня Дашковской территориальной общины Гайсинского района".
Детали: Спасатели напоминают людям, что нельзя касаться подозрительных предметов.
Все чрезвычайники несут службу в усиленном варианте. делают все возможное, чтобы действия захватчиков не были реализованы.