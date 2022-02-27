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Словения выступила за предоставление Украине перспективы членства в ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 07:32

Cловения присоединилась к странам, лидеры которых высказываются за предоставление Украине перспективы членства в ЕС.

Как сообщает Euractiv, об этом совместно с премьером Польши заявил премьер-министр Словении Янес Янша, пишет Европейская правда.

Они призвали Европейский совет принять "быстрые и смелые решения", отмечая, что ЕС важно пойти "намного дальше", чем жесткие санкции против России за ее агрессию.

"Если ЕС не будет расширяться - будет расширяться кто-то другой… Мы должны подготовить амбициозный и конкретный план быстрой интеграции Украины в ЕС до 2030 года", - отметили премьеры в письме к президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Копии были направлены всем остальным странам-членам Евросоюза.

Письмо было отправлено за день до начала полномасштабной войны России против Украины.

Янес Янша 27 февраля напомнил о призыве в своем Twitter.

"Если ЕС не будет расширяться – то будет расширяться кто-то другой. Украина входит в нашу европейскую семью", - написал он.

26 февраля за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе высказались президенты Польши и Эстонии.

Темы: СловенияевроинтеграцияУкраинаЕС
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