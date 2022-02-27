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Словенія виступила за надання Україні перспективи членства у ЄС

"Європейська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 09:32

Cловенія приєдналася до країн, лідери яких висловлюються за надання Україні перспективи членства у ЄС.

Як повідомляє Euractiv, про це спільно з прем’єром Польщі заявив прем’єр-міністр Словенії Янес Янша. 

Вони закликали Європейську раду ухвалити "швидкі й сміливі рішення", наголошуючи, що ЄС важливо піти "набагато далі", ніж жорсткі санкції проти Росії за її агресію, пише Європейська правда.

"Якщо ЄС не буде розширюватися - то буде розширюватися хтось інший… Ми повинні підготувати амбітний та конкретний план швидкої інтеграції України у ЄС до 2030 року", - зазначили прем’єри у листі до президента Євроради Шарля Мішеля. Копії були надіслані усім іншим країнам-членам Євросоюзу. 

Лист був надісланий за день до початку повномасштабної війни Росії проти України. 

Янес Янша 27 лютого нагадав про заклик у своєму Twitter.

"Якщо ЄС не буде розширюватися - то буде розширюватися хтось інший. Україна входить до нашої європейської родини", - написав він. 

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26 лютого за надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі висловилися президенти Польщі та Естонії. 

Теми: СловеніяєвроінтеграціяУкраїнаЄС
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