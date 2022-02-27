Словенія виступила за надання Україні перспективи членства у ЄС
Cловенія приєдналася до країн, лідери яких висловлюються за надання Україні перспективи членства у ЄС.
Як повідомляє Euractiv, про це спільно з прем’єром Польщі заявив прем’єр-міністр Словенії Янес Янша.
Вони закликали Європейську раду ухвалити "швидкі й сміливі рішення", наголошуючи, що ЄС важливо піти "набагато далі", ніж жорсткі санкції проти Росії за її агресію, пише Європейська правда.
"Якщо ЄС не буде розширюватися - то буде розширюватися хтось інший… Ми повинні підготувати амбітний та конкретний план швидкої інтеграції України у ЄС до 2030 року", - зазначили прем’єри у листі до президента Євроради Шарля Мішеля. Копії були надіслані усім іншим країнам-членам Євросоюзу.
Лист був надісланий за день до початку повномасштабної війни Росії проти України.
Янес Янша 27 лютого нагадав про заклик у своєму Twitter.
"Якщо ЄС не буде розширюватися - то буде розширюватися хтось інший. Україна входить до нашої європейської родини", - написав він.
If the #EU is not enlarging, somebody else is!— Janez Janša (@JJansaSDS) February 26, 2022
Ukraine belongs to our european family. 🇺🇦 🇪🇺 https://t.co/M0IgF0bEwG
26 лютого за надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі висловилися президенти Польщі та Естонії.