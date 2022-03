Словенія виступила за надання Україні перспективи членства у ЄС

Cловенія приєдналася до країн, лідери яких висловлюються за надання Україні перспективи членства у ЄС.

Як повідомляє Euractiv, про це спільно з прем’єром Польщі заявив прем’єр-міністр Словенії Янес Янша.

Вони закликали Європейську раду ухвалити "швидкі й сміливі рішення", наголошуючи, що ЄС важливо піти "набагато далі", ніж жорсткі санкції проти Росії за її агресію, пише Європейська правда.

"Якщо ЄС не буде розширюватися - то буде розширюватися хтось інший… Ми повинні підготувати амбітний та конкретний план швидкої інтеграції України у ЄС до 2030 року", - зазначили прем’єри у листі до президента Євроради Шарля Мішеля. Копії були надіслані усім іншим країнам-членам Євросоюзу.

Лист був надісланий за день до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Янес Янша 27 лютого нагадав про заклик у своєму Twitter.

"Якщо ЄС не буде розширюватися - то буде розширюватися хтось інший. Україна входить до нашої європейської родини", - написав він.

If the #EU is not enlarging, somebody else is!

Ukraine belongs to our european family. 🇺🇦 🇪🇺 https://t.co/M0IgF0bEwG