Производитель боевых ракет "Луч" отдал ВСУ всю экспортную продукцию

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" передало украинским военным всю продукцию, подготовленную на экспорт.

Источник: КБ "Луч" в Facebook

Дословно: "Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины.

ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км. "Корсар" – до 2,5 км".