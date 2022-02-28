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Производитель боевых ракет "Луч" отдал ВСУ всю экспортную продукцию

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 04:10
Иллюстративное фото с Facebook КБ "Луч"

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" передало украинским военным всю продукцию, подготовленную на экспорт.

Источник: КБ "Луч" в Facebook

Дословно: "Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины.

ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км. "Корсар" – до 2,5 км".

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Темы: Вооруженные силыоружие
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