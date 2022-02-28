Производитель боевых ракет "Луч" отдал ВСУ всю экспортную продукцию
Понедельник, 28 февраля 2022, 04:10
Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" передало украинским военным всю продукцию, подготовленную на экспорт.
Источник: КБ "Луч" в Facebook
Дословно: "Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины.
ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км. "Корсар" – до 2,5 км".
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