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Джонсон о ядерных угрозах Путина: отвлекающий маневр

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 08:48
Джонсон о ядерных угрозах Путина: отвлекающий маневр
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал шаг президента государства-агрессора Владимира Путина по приведению российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности "отвлечением от реальности происходящего в Украине".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Войска Владимира Путина сталкиваются с большим сопротивлением, чем ожидал российский президент, сказал Джонсон, добавив: "Это катастрофический, неудачный замысел".

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27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

В этот день ожидаемое наступление на Киев снова не свершилось, а украинцы вытеснили большую колонну оккупантов из Харькова. Джонсон сказал, что слова Путина были "отвлечением от реальности происходящего".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассматривает указ президента РФ Владимира Путина перевести в готовность силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, как попытку давления на украинскую делегацию перед переговорами.

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Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье, что решение президента России Владимира Путина привести российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности является частью схем создания угроз, которых нет.

Темы: войнаВеликобритания
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