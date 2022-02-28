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Джонсон про ядерні погрози Путіна: відволікаючий маневр

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 08:48
Джонсон про ядерні погрози Путіна: відволікаючий маневр
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав крок президента держави-агресора Владіміра Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності "відволіканням від реальності того, що відбувається в Україні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Війська Володимира Путіна стикаються з більшим опором, ніж очікував російський президент, сказав Джонсон, додавши: "Це катастрофічний, невдалий задум".

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27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

В цей день очікуваний наступ на Київ знову не здійснився, а українці витіснили велику колону окупантів з Харкова. Джонсон сказав, що слова Путіна були "відволіканням від реальності того, що відбувається".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розглядає наказ президента РФ Владіміра Путіна перевести у готовність сили стримування, у тому числі ядерну зброю, як спробу тиску на українську делегацію перед переговорами. 

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила в неділю, що рішення президента Росії Владіміра Путіна привести російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності є частиною схем створення загроз, яких не існує.

Теми: війнаВелика Британія
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