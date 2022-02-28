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С интервалом до 40 минут и на определенных отрезках – как работает метро Киева сейчас

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 10:29
С интервалом до 40 минут и на определенных отрезках – как работает метро Киева сейчас
фото - "Громадське радіо"

После завершения усиленного комендантского часа столичный метрополитен работает в режиме перевозок: поезда курсируют на определенных отрезках и с большими интервалами.

Источник: спикер киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook

Прямая речь: "Информируем, что движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"

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По синей линии поезда курсируют: ст. "Героев Днепра" - ст. Теремки без остановки на станциях Майдан Незалежности и Площадь Льва Толстого.

Зеленая линия работает от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи".

Без остановки "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота"

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Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Ориентировочный интервал движения 40 минут".

Детали: Макогон обращает внимание на то, что график работы может оперативно меняться при необходимости.

Напомним: С 8 часов утра в столице закончился усиленный комендантский час. Возобновили работу магазины. Но комендантский час не отменяется совсем. И с понедельника продлится, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00.

Темы: Киевметровойна
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