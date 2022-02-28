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З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 11:29
фото - "Громадське радіо"

Після завершення посиленої комендантської години столичний метрополітен працює у режимі перевезень: потяги курсують на певних відтинках і з великими інтервалами.

Джерело: речниця київського метрополітену Наталка Макогон у Facebook

Пряма мова: "Інформуємо, що рух по червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

По синій лінії поїзди курсуют: ст. "Героїв Дніпра" -  ст. "Теремки" без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі".

Без  зупинки "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота"

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин".

Деталі: Макогон звертає увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Нагадаємо: З 8 години ранку в столиці закінчилася посилена комендантська година. Відновили роботу магазини. Але комендантська година не скасовується зовсім. І від понеділка буде тривати, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00.

Теми: Київметровійна
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