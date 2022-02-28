Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 10:48
Украинец подтопил яхту главы Рособоронэкспорта на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро
Яхта "Леди Анастасия", фото с сайта mallorcazeitung.es

Украинский моряк на Майорке совершил попытку утопить яхту стоимостью 7 млн ​​евро, принадлежащую российскому магнату, гендиректору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву.

Об этом сообщают испанские СМИ, в частности La Vanguardia, пишет Европейская правда.

Местные силовики задержали украинца в субботу утром (26 февраля) после того, как он открыл несколько клапанов на яхте, что привело к ее частичному подтоплению.

Реклама:

В своем заявлении перед судом украинец, работавший на яхте около 10 лет, отметил, что решил попытаться потопить судно, увидев кадры нападения России на Украину, в частности, когда российская ракета попала в многоквартирный дом в Киеве.

Издание Diario de Mallorca отмечает, что речь идет о 55-летнем украинце Тарасе Остапчуке.

Увидев эти кадры, он попросил других моряков, большинство которых были украинцами, покинуть судно и начал открывать клапан, чтобы затопить яхту. Они начали кричать, что он сошел с ума, на что он напомнил им, что они тоже украинцы, и что на их родину напали. Он также сказал, что примет на себя полную ответственность.

ВИДЕО ДНЯ

 Яхта "Леди Анастасия"

Гражданин Украины заверил судью, что был вынужден это сделать, потому что оружие возглавляемой Михеевым корпорации используется для нападения на Украину и украинский народ.

Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Владелец этого судна – преступник, зарабатывающий продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

В воскресенье арестованный предстал перед судом, однако судья освободил его по предъявленным обвинениям.

"Леди Анастасия" – роскошная яхта длиной 48 метров, построенная в 2001 году.

В порту Пальмы на Майорке пришвартована еще одна большая яхта "Танго" 77 метров в длину другого российского магната Виктора Вексельберга, которого считают другом Владимира Путина.

Темы: курьез
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
курьез
Россиянин написал в паспорте "путин х..ло", чтобы не выгоняли из Украины – ГПСУ
В Киеве попрощались с режиссером монтажа Виктором Онисько
Военный самолет США нарисовал пенис в небе возле российской авиабазы
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: