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Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 11:48
Яхта "Леди Анастасия", фото с сайта mallorcazeitung.es

Украинский моряк на Майорке совершил попытку утопить яхту стоимостью 7 млн ​​евро, принадлежащую российскому магнату, гендиректору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву.

Об этом сообщают испанские СМИ, в частности La Vanguardia, пишет Европейская правда.

Местные силовики задержали украинца в субботу утром (26 февраля) после того, как он открыл несколько клапанов на яхте, что привело к ее частичному подтоплению.

В своем заявлении перед судом украинец, работавший на яхте около 10 лет, отметил, что решил попытаться потопить судно, увидев кадры нападения России на Украину, в частности, когда российская ракета попала в многоквартирный дом в Киеве.

Издание Diario de Mallorca отмечает, что речь идет о 55-летнем украинце Тарасе Остапчуке.

Увидев эти кадры, он попросил других моряков, большинство которых были украинцами, покинуть судно и начал открывать клапан, чтобы затопить яхту. Они начали кричать, что он сошел с ума, на что он напомнил им, что они тоже украинцы, и что на их родину напали. Он также сказал, что примет на себя полную ответственность.

 Яхта "Леди Анастасия"

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Гражданин Украины заверил судью, что был вынужден это сделать, потому что оружие возглавляемой Михеевым корпорации используется для нападения на Украину и украинский народ.

Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Владелец этого судна – преступник, зарабатывающий продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

В воскресенье арестованный предстал перед судом, однако судья освободил его по предъявленным обвинениям.

"Леди Анастасия" – роскошная яхта длиной 48 метров, построенная в 2001 году.

В порту Пальмы на Майорке пришвартована еще одна большая яхта "Танго" 77 метров в длину другого российского магната Виктора Вексельберга, которого считают другом Владимира Путина.

Темы: курьез
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