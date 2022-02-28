Люксембург отправляет Украине технику и противотанковое оружие

Люксембург отправляет в Украину противотанковое оружие, транспортные средства и другие запасы.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Luxembourg Times.

"Столкнувшись с неотложностью и ухудшением ситуации, правительство без колебаний проявляло солидарность и предоставило эти средства для поддержки украинской армии в борьбе с российским захватчиком", – заявил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

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Армия Люксембурга передаст украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками.

Люксембург также отправил в понедельник двух дополнительных солдат в Литву, которые должны присоединиться к четырем другим, находящимся в стране, в составе сил НАТО, направленных на защиту граничащих с Россией стран-членов Балтии.

Напомним, в Европейском союзе согласовали предоставление летального оружия для Вооруженных сил Украины на сумму 450 миллионов евро для борьбы с российским вторжением.