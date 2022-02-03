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МОН отменит приказ о перевыборах в Могилянке – Шмыгаль

Четверг, 3 февраля 2022, 22:29

Министерство образования и науки отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".

Источник: премьер Денис Шмигаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "Только что закончили совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.

Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня (3 февраля – ред.) отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".

Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов".

Предыстория: 

  • В ходе второго тура выборов президента Академии 27 января в помещение, где проходило голосование, ворвались неизвестные люди в масках и украли урну для голосования. Кроме того, они успели залить зеленкой еще одну урну для голосования.
  • 2 февраля Шкарлет заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов, ведь наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. Представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, а часть университетского сообщества заявила, что у министерства нет полномочий не признавать результаты выборов.
  • На сайте министерства 2 февраля появилось объявлениео повторном конкурсе для кандидатов в президенты НаУКМА.
  • 2020 перед голосованием в Верховной Раде о назначении Шкарлета министром сообщество Могилянки обращалось к народным депутатам не назначать его министром образования из-за найденных признаков плагиата в его научных работах.
  • Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, которое возглавлял Квит, в октябре 2020 дало официальное заключение, что в 4 публикациях Шкарлета есть плагиат – заимствование чужой работы без указания имени автора. После чего министр направил иск в суд на НАОКВО.

Украинская правда
Темы: МинобразованияШмыгальКабинет министроввузы


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