МОН отменит приказ о перевыборах в Могилянке – Шмыгаль

Министерство образования и науки отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".

Источник: премьер Денис Шмигаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "Только что закончили совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.

Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня (3 февраля – ред.) отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".

Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов".

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