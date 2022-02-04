США ввели визовые санкции против представителей режима Лукашенко

Государственный департамент Соединенных Штатов вводит визовые ограничения против представителей власти режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за преследование диссидентов и нарушение прав человека.

Источник: Госдеп

Дословно: "…действия направлены на многих граждан Беларуси за причастность к серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов".

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Детали: Государственный департамент отмечает, что осуждает "подобную деятельность", в том числе попытки принудительно вернуть белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.

США выразили солидарность со всеми белорусами, подвергшимися притеснениям в стране и за ее пределами из-за критики режима Лукашенко.

В Госдепе объяснили, что введение визовых ограничений "является частью комплексных усилий по предотвращению и реагированию на акты транснациональных репрессий" со стороны правительства, оказывающего давление на журналистов, активистов и диссидентов.

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Штаты подтвердили свою "поддержку народу Беларуси" и снова призвали режим Лукашенко "прекратить репрессии".

"Мы продолжаем работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси", – подчеркнули в Госдепе.

Напомним: Соединенные Штаты ввели новые санкции против Беларуси 2 декабря и 23 декабря.

Послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом, которые должны вступить в силу 2 декабря.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.

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