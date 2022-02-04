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В Киеве за сутки обнаружили почти 3 тысячи новых больных ковидом, 18 человек умерли

Пятница, 4 февраля 2022, 11:54
фото КГГА

За сутки 3 февраля в Киеве обнаружили 2869 больных коронавирусом.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "2869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 18 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 558 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 375 798".

Детали: Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком и Деснянском районах – по 468, в Оболонском – 348 и в Днепровском районе – 324 случая.

За прошедшие сутки заболели 1 588 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 921 человек в возрасте от 18 до 88 лет, а также 177 девочек от 1 месяца до 17 лет и 183 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 9 женщин от 43 до 96 лет и 9 мужчин от 65 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 118 больных коронавирусом и 188 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 961 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 339 658 жителей столицы.

Что предшествовало: За сутки 2 февраля в столице от коронавируса умерли 16 человек, было зарегистрировано 2 437 новых случаев Covid-19.

Напомним: За сутки 3 февраля в Украине впервые зафиксировали более 40 тысяч новых больных коронавирусом.

Украинская правда


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