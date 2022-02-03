В Киеве за сутки16 смертей от Covid

За сутки 2 февраля в столице от коронавируса умерли 16 человек, кроме того, в среду зарегистрировали 2 437 новых случаев Covid-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 2 437 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 16 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных более 300 детей: 143 девочки от 1 месяца до 17 лет и 175 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (467), Оболонском (340) и Деснянском (258) районах.

112 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 188 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 372 929 подтвержденных случая коронавируса, 8 540 больных умерли, преодолели вирус 338 697 жителей города, из них 837 за минувшие сутки.

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