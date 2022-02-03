В Киеве за сутки16 смертей от Covid
За сутки 2 февраля в столице от коронавируса умерли 16 человек, кроме того, в среду зарегистрировали 2 437 новых случаев Covid-19.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 2 437 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 16 летальных случаев от вируса".
Детали: Среди новых больных более 300 детей: 143 девочки от 1 месяца до 17 лет и 175 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (467), Оболонском (340) и Деснянском (258) районах.
112 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 188 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 372 929 подтвержденных случая коронавируса, 8 540 больных умерли, преодолели вирус 338 697 жителей города, из них 837 за минувшие сутки.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине
Предыстория:
- 27 января в Киеве зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса – это было самое большое суточное количество больных за последний год.
- За сутки 28 января в столице обнаружили 2 418 случаев Covid.
- За сутки 31 января в столице лабораторно подтвердили 2 363 новых случая коронавируса, 5 больных умерли, в частности мужчина 22 лет.
- За сутки 1 февраля в столице зафиксировали 2 499 больных коронавирусом, 14 человек умерли.