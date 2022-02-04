Олимпийские игры стартуют в Китае: где смотреть церемонию открытия
В Пекине торжественно открывают XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся с 4 февраля по 20 февраля.
Источник: прямая трансляция канала "Суспільне"
Детали: Торжественная церемония открытия на национальном стадионе "Птичье гнездо" началась в 14.00 по киевскому времени.
Ее транслирует "Суспільне": чтобы следить за церемонией онлайн, нужно авторизоваться.
Во время парада атлетов сборные стран выходят со своими флагами.
Украинский сине-желтый флаг пронесли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. Фигуристка уже вышла на лед Игр в день открытия.
Российские спортсмены в третий раз подряд выступают на Олимпиаде без флага РФ из-за допинговых скандалов.
Всего во время этих Олимпийских игр более 4 тысяч спортсменов из 91-й страны выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.
На церемонии открытия президент Китая Си Цзиньпин принимает порядка 20-ти мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина.
США, Великобритания, Канада, Германия, Австралия и ряд других стран на уровне руководителей бойкотируют открытие Игр из-за нарушений прав человека в Китае, включая отношение к уйгурам и другим преимущественно мусульманским меньшинствам.
The countdown begins at 24...— Olympics (@Olympics) February 4, 2022
Today marks the first of the 24 solar terms of the Chinese lunar calendar, “Beginning of Spring”.
What a way to kick off the 24th edition of the Olympic Winter Games!#OpeningCeremony | #Beijing2022 pic.twitter.com/FUlTBlIp5E
Для Украины Олимпийские игры-2022 начались еще до их торжественного открытия – в командном турнире по фигурному катанию. Сборная Украины выступила без фигуриста Ивана Шмуратко, у которого обнаружили Covid.
Соревнования олимпийцев будут транслировать "UA: Перший" и "Суспільне. Спорт". Включать трансляции можно с 3 часов ночи.
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