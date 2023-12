Олимпийские игры стартуют в Китае: где смотреть церемонию открытия

В Пекине торжественно открывают XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся с 4 февраля по 20 февраля.

Источник: прямая трансляция канала "Суспільне"

Детали: Торжественная церемония открытия на национальном стадионе "Птичье гнездо" началась в 14.00 по киевскому времени.

Ее транслирует "Суспільне": чтобы следить за церемонией онлайн, нужно авторизоваться.

Во время парада атлетов сборные стран выходят со своими флагами.

Украинский сине-желтый флаг пронесли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. Фигуристка уже вышла на лед Игр в день открытия.

Российские спортсмены в третий раз подряд выступают на Олимпиаде без флага РФ из-за допинговых скандалов.

Всего во время этих Олимпийских игр более 4 тысяч спортсменов из 91-й страны выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.

На церемонии открытия президент Китая Си Цзиньпин принимает порядка 20-ти мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина.

США, Великобритания, Канада, Германия, Австралия и ряд других стран на уровне руководителей бойкотируют открытие Игр из-за нарушений прав человека в Китае, включая отношение к уйгурам и другим преимущественно мусульманским меньшинствам.

The countdown begins at 24...



Today marks the first of the 24 solar terms of the Chinese lunar calendar, “Beginning of Spring”.



What a way to kick off the 24th edition of the Olympic Winter Games!#OpeningCeremony | #Beijing2022 pic.twitter.com/FUlTBlIp5E