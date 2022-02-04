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Олимпийские игры стартуют в Китае: где смотреть церемонию открытия

Пятница, 4 февраля 2022, 13:20
Олимпийские игры стартуют в Китае: где смотреть церемонию открытия
Парад атлетов, фото из Twitter Olympics

В Пекине торжественно открывают XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся с 4 февраля по 20 февраля.

Источник: прямая трансляция канала "Суспільне"

Детали: Торжественная церемония открытия на национальном стадионе "Птичье гнездо" началась в 14.00 по киевскому времени.

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Ее транслирует "Суспільне": чтобы следить за церемонией онлайн, нужно авторизоваться.

Во время парада атлетов сборные стран выходят со своими флагами.

Украинский сине-желтый флаг пронесли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. Фигуристка уже вышла на лед Игр в день открытия.

ВИДЕО ДНЯ
 
Украинская сборная на Олимпиаде в Пекине
Скриншот

Российские спортсмены в третий раз подряд выступают на Олимпиаде без флага РФ из-за допинговых скандалов.

Российские атлеты на Олимпийских играх-2022 – без флага РФ
Российские атлеты на Олимпийских играх-2022 – без флага РФ
Фото ТАСС

Всего во время этих Олимпийских игр более 4 тысяч спортсменов из 91-й страны выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.

На церемонии открытия президент Китая Си Цзиньпин принимает порядка 20-ти мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина.

США, Великобритания, Канада, Германия, Австралия и ряд других стран на уровне руководителей бойкотируют открытие Игр из-за нарушений прав человека в Китае, включая отношение к уйгурам и другим преимущественно мусульманским меньшинствам.

Для Украины Олимпийские игры-2022 начались еще до их торжественного открытия – в командном турнире по фигурному катанию. Сборная Украины выступила без фигуриста Ивана Шмуратко, у которого обнаружили Covid.

Соревнования олимпийцев будут транслировать "UA: Перший" и "Суспільне. Спорт". Включать трансляции можно с 3 часов ночи.

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Украинская правда, дополнено
Темы: ОлимпиадаКитайспорт
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