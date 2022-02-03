В украинской сборной на Олимпиаде в Пекине ещё один случай COVID-19
Ещё один член олимпийской сборной Украины Иван Шмуратко получил положительный результат тестирования на коронавирус перед началом зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.
Источник: пресс-служба Национального олимпийского комитета с комментарием Шмуратка
Прямая речь Шмуратка: "Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований.
Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока дистанционно, и жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее".
Детали: Шмуратко входит в украинскую команду по фигурному катанию.
Командный турнир по фигурному катанию запланирован в самом начале XXIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в Китае с 4 по 20 февраля.
Однако Шмуратко чувствует себя нормально и планирует принять участие в индивидуальном турнире 8 февраля.
Предыстория:
- Международные эксперты прогнозируют Украине в этом году ноль медалей на Играх в Пекине.
- 2 февраля положительный тест на коронавирус получила Елена Белосюк, входящая в украинскую команду по биатлону.
- 30 января сообщили о случае COVID-19 у одного из тренеров украинской сборной. Перед этим 27 января сообщили о положительном результате у тренера украинской сборной по триатлону.
- В Пекине на Олимпиаде началась вспышка коронавируса среди спортсменов, членов сборной и чиновников.