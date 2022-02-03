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В украинской сборной на Олимпиаде в Пекине ещё один случай COVID-19

Четверг, 3 февраля 2022, 15:36
Иван Шмуратко на чемпионате Европы в Таллине, эстония в январе 2022 года. фото: getty images

Ещё один член олимпийской сборной Украины Иван Шмуратко получил положительный результат тестирования на коронавирус перед началом зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Источник: пресс-служба Национального олимпийского комитета с комментарием Шмуратка

Прямая речь Шмуратка: "Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований.

Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока дистанционно, и жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее".

Детали: Шмуратко входит в украинскую команду по фигурному катанию.

Командный турнир по фигурному катанию запланирован в самом начале XXIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в Китае с 4 по 20 февраля.

Однако Шмуратко чувствует себя нормально и планирует принять участие в индивидуальном турнире 8 февраля.

Предыстория: 

  • Международные эксперты прогнозируют Украине в этом году ноль медалей на Играх в Пекине.
  • 2 февраля положительный тест на коронавирус получила Елена Белосюк, входящая в украинскую команду по биатлону.
  • 30 января сообщили о случае COVID-19 у одного из тренеров украинской сборной. Перед этим 27 января сообщили о положительном результате у тренера украинской сборной по триатлону.
  • В Пекине на Олимпиаде началась вспышка коронавируса среди спортсменов, членов сборной и чиновников.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспорткоронавирусCovid-2019


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