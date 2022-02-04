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Резников уверяет, что наступление со стороны Беларуси наименее возможно

Пятница, 4 февраля 2022, 19:00
Фото: Миноборони

Количество войск, сконцентрировавшихся на учениях в Беларуси, недостаточно для наступления на Украину.

Источник: министр обороны Алексей Резников во время брифинга в Припяти, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Резникова: "Наступление с белорусской стороны имеет минимальный уровень риска.

Мы внимательно следим за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь, изучаем и через данные разведки, и из открытых источников... Поэтому я уверенно вам говорю - по состоянию на сегодняшний день, концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведение какой-либо наступательной операции".

Детали: Резников добавил, что Украина напрямую контактирует со стратегическими партнерами (США, Великобритания, другие страны НАТО) и фактаж о российских войсках в Беларуси сходится полностью.

Предыстория:

  • В январе Россия направила в Беларусь два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".
  • 18 января в Беларусь начали прибывать подразделения Вооруженных Сил России для участия в военных учениях, которые пройдут с 10 по 20 февраля.

Темы: БеларусьармияУкраина


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