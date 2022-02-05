Ковид: в Украине снова более 40 тысяч новых заражений

Вторые сутки подряд в стране более 40 тысяч новых случаев коронавируса.

Источник: данные Минздрава по состоянию на утро 5 февраля

Детали: По инофрмации ведомства, еще 42 533 человека заболели ковидом, из них детей – 4 268, медработников – 920.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 918 больных, летальных исходов – 185.

В то же время выздоровели 9 628 украинцев.

Напомним:

В четверг, 3 февраля, в Украине зафиксировали 43 778 случаев заболевания Covid, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии.

Минздрав и другие специалисты прогнозировали, что в феврале на волне штамма вируса "Омикрон" суточный прирост больных может достигать 60 тысяч человек.

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