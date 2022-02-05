Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ковид: в Украине снова более 40 тысяч новых заражений

Суббота, 5 февраля 2022, 08:19
Количество заражений коронавирусом, инфографика УП

Вторые сутки подряд в стране более 40 тысяч новых случаев коронавируса.

Источник: данные Минздрава по состоянию на утро 5 февраля

Детали: По инофрмации ведомства, еще 42 533 человека заболели ковидом, из них детей – 4 268, медработников – 920.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 918 больных, летальных исходов – 185.

В то же время выздоровели 9 628 украинцев.

Напомним:

  • В четверг, 3 февраля, в Украине зафиксировали 43 778 случаев заболевания Covid, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии.
  • Минздрав и другие специалисты прогнозировали, что в феврале на волне штамма вируса "Омикрон" суточный прирост больных может достигать 60 тысяч человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Темы: коронавирусУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
коронавирус
США лидируют в мире по приросту смертей от Covid, за ними – Бразилия и Индия
Еврокомиссия предложила продлить действие системы COVID-сертификатов еще на год
В Минздраве объяснили, когда можно выходить из самоизоляции после заболевания COVID-19
Последние новости
17:21
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
17:17
За отказ от прививки отстранили от работы более 7,5 тысячи украинцев – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Все новости...