Нападение, оккупация и лагеря – Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

Немецкий таблоид Bild, ранее публиковавший карту оккупации Украины, ссылаясь на информацию неназванных разведчиков 4 февраля опубликовал материал, в котором очерчены планы президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

Источник: Bild со ссылкой на данные разведки

Детали: Издание отмечает, что Россия еще не решилась на полномасштабное наступление, однако спецслужбы уже располагают информацией о планах Кремля по Украине как во время, так и после Большой войны.

Издание уточняет, что все описанные процессы – это так называемая информация "если-то", то есть сценарии, которые могут быть реализованы только в том случае, если Кремль пойдет на то, чтобы развязать полномасштабную войну. А также при условии, если такая атака будет удачной.

Разведчикам удалось узнать, что в российских военных кругах обсуждается план установления в Украине жестокого марионеточного режима, подконтрольного Кремлю.

В "послевоенных планах" РФ говорится о нескольких этапах поглощения Украины. Несмотря на то, что до сих пор не понятно, реализуется ли такой сценарий, подготовка к нему идет.

1 этап – захват городов

Согласно этому пункту, российская армия хотела бы сначала подавить украинскую армию, после чего оцепить крупные украинские города. Впоследствии в населенных пунктах должны появиться очаги спецслужб РФ и лояльные Путину "политики". Совместно они должны взять под контроль города, после чего сдать их российским оккупантам.

Согласно отчету разведчиков, такая практика должна использоваться в ключевых городах страны до тех пор, пока все украинские мегаполисы "мирным путем" не перешли бы под контроль России.

2 этап – созыв марионеточного "Народного Совета" вместо Верховной Рады

После того, как все крупные города страны капитулировали бы, режим Путина планировал создать фиктивный парламент, так называемый "Народный Совет". Он должен заменить Верховную Раду. Из "Народного Совета" возникнет "резервное правительство", которое должно было бы взять на себя руководство страны.

Такое начинание сопровождалось бы масштабными пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и на Западе.

3 этап – уничтожение движения сопротивления и лагеря для несогласных украинцев

Новая марионеточная власть имела бы только одну задачу: сломить сопротивление миллионов украинцев против российской оккупации. В секретном отчете сказано, что в стране объявили бы чрезвычайное положение и реализовали российский план создания лагерей, в которые бросали бы тех украинцев, которые не согласны с российской оккупацией.

Издание констатирует, что в планах РФ есть "лагеря для содержания проукраинских активистов" и составляются списки тех, кто будет брошен в эти лагеря.

Разведчики указывают на то, что главной целью РФ до сих пор является создание нового "союзного государства", в которое вошли бы Россия, Украина и Беларусь.

Напомним: