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Почти половина украинцев готовы присоединиться к сопротивлению России – опрос

Среда, 2 февраля 2022, 13:43
Иллюстративное фото пресс-службы ЛГС

Социологи выяснили, что около 43% украинцев готовы присоединиться к сопротивлению российской агрессии в определенной форме.

Источник: пресс-релиз совместного исследования центра "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и "Центра Разумкова"

Детали: Социологи задали опрошенным вопрос: "Россия в течение 2021 года накапливала вооруженные силы на границах Украины и демонстрировала готовность совершить новое вторжение. Если это произойдет, какой будет Ваша реакция?"

10,5% жителей Украины готовы присоединиться к Вооруженным силам для сопротивленияна фронте, а 9,4% готовы присоединиться к добровольческим формированиям для борьбы на фронте и в тылу врага.

Наибольший процент желающих присоединиться к рядам Вооруженных сил среди избирателей партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность" – 14,3% и 16,2% соответственно.

Еще 22,9% готовы оказывать помощь деньгами, волонтерской работой, донорством крови и т.д. Чаще такой ответ давали избиратели партии "ЕС" и "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко – 36,4% и 27,6% соответственно.

18,5% опрошенных ответили, что "просто постараются выжить". 3,7% попытаются уехать за пределы Украины.

Однако каждый пятый гражданин Украины (22,5%) вообще не верит, что полномасштабное вторжение России никогда не произойдет. Больше всего скептиков по поводу российского вторжения среди избирателей партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" (46,3%) и "Наши" экс-депутата Евгения Мураева (38,7%).

11,6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

 
Инфографика: Центр "Деминициативы"
 
Инфографика: Центр "Деминициативы"
 
Инфографика: Центр "Деминициативы"

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Предыстория:

  • Ранее социологи выяснили, что украинцы стали больше доверять Вооруженным силам на фоне угрозы российского вторжения.
  • Более половины украинцев не верят, что президент Владимир Зеленский сможет дать надлежащий отпор в случае полномасштабного вторжения России. Также и более половины украинцев выступают против двусторонних переговоров Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным по поводу достижения мира.
  • В конце декабря 2021 социологи фиксировали, что половина украинцев убеждены в том, что Россия совершит полномасштабное вторжение в Украину.

Украинская правда
Темы: социологиявойнаоккупацияВооруженные силы


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