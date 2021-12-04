Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев

По данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом.

Источник: Bild со ссылкой на источники в НАТО и службах безопасности

Детали: Издание отмечает, что информация о возможном вторжении России в Украину основана на оценках нескольких людей из НАТО и служб безопасности, которые смогли увидеть некоторые из возможных планов нападения России.

По словам высокопоставленного офицера, план захвата Украины рассматривается Путиным, и окончательное решение еще не принято.

Источник отметил, что в случае приказа Путина российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма и через сепаратистские территории на востоке и с севера". Атака якобы может произойти "в конце января – начале февраля", если Украина и НАТО не ответят на требования Путина.

Другие источники в НАТО рассматривают атаку в три этапа. Издание отмечает, что каждая фаза также может стать последней в операции, в зависимости от реакции Запада на вторжение.

Фаза 1: Юг

На первом этапе РФ планирует завоевать юг Украины, "чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и, следовательно, от поставок", - сказал Bild офицер службы безопасности.

Россия планирует использовать десантные корабли, переброшенные из Балтийского моря в регион весной, "для транспортировки танков и войск из Крыма в район Одессы", - сказал высокопоставленный офицер западной разведки.

Другой высокопоставленный военный уточнил, что российские планы предусматривают проведение десантной операции "восточнее Одессы, между городами Фонтанка и Коблево". Российские войска "продвинутся к северо-востоку от города, затем повернут налево и продвинутся к Приднестровью". Это окружило бы Одессу.

В то же время в Херсонской области вдоль реки Днепр будут проводиться "воздушно-десантные операции спецназа", которые заблокируют мосты через самую важную реку страны и, таким образом, прекратят снабжение. При этом из Крыма будет вестись артиллерийский огонь по сильным украинским позициям, что должно связать украинские войска.

В то же время российские танковые части, опять же при поддержке военно-морского флота и авиации, будут продвигаться на запад из оккупированного Донбасса, затем разделятся и продвинутся, с одной стороны, в Запорожье (важный военный центр на юге Украины) и в сторону Крыма.

Если это удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин проложит коридор из России до границы НАТО с Румынией, пишет издание.

Фаза 2: Северо-восток

Параллельно с первой фазой войны авиация Путина и баллистические ракеты планируют ослабить военный потенциал Украины по всей стране.

Если Кремль сочтет, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться к крупным городам Днепр и Полтава.

"Прежде всего, они будут окружать города и отключать электричество, газ и продукты питания. Через несколько недель русские могут прославить себя как спасители мирных жителей, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти", - поясняет один из офицеров.

Фаза 3: Киев

На третьем этапе кремлевская армия будет наступать на Киев с севера.

"Конечно, это может произойти в начале войны, если того потребуют обстоятельства", - сказал Bild источник.

Источники в НАТО не уверены, будет ли режим Лукашенко участвовать в боевых действиях из Беларуси.

Если Беларусь присоединится к атаке, Россия может окружить Киев с северо-востока и северо-запада.

Впоследствии российские войска продвинутся "примерно до линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ждать капитуляции Киева, а значит, и Украины под давлением Запада".

В результате такого максимального плана Россия может занять около двух третей нынешней территории Украины.

Другой источник отметил: "Если Россия войдет, санкции все равно будут. Тогда уже нет смысла останавливаться на полпути".

"Украинцы будут сражаться, но они не смогут противостоять крупной атаке русских", - сказал Bild высокопоставленный чиновник. По его словам, вооруженные силы Киева отойдут на запад страны, "если не будут полностью уничтожены".

Другой офицер сказал изданию, что американских противотанковых ракет "Джавелин" не хватит для всех российских танков, а турецкие беспилотники "Байрактар​​" станут легкой добычей для российских боевых самолетов.

По его словам, для защиты Украине потребуются современные западные зенитные ракеты типа "Патриот" и противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

"Союзники в настоящее время переосмысливают поставки оружия в Украину. Но это решение не может исходить от НАТО, а только от его суверенных членов", - сказал изданию офицер западной службы безопасности.

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