Олимпиада-2022: украинский фигурист Шмуратко возвращается к выступлениям
Украинский фигурист Иван Шмуратко получил отрицательный результат на коронавирус в Пекине и сможет выступить на Олимпийских играх.
Источник: Шмуратко в Instagram, Суспільне
Детали: Украинец пропустил открытие Олимпиады-2022. Он должен был принять участие в начавшемся в Пекине командном турнире в одиночном фигурном катании, но не выступил из-за того, что получил положительный тест на ковид.
Чтобы выступить на Олимпиаде, Шмуратко должен был сдать два негативных теста на Covid с интервалом в сутки. В своих сторис в Instagram 20-летний украинский фигурист написал, что теперь может вернуться к выступлениям. "Олимпиада, я возвращаюсь", – сообщил спортсмен.
Для Шмуратко Олимпиада-2022 – первая в карьере. Он попал на игры в Пекине, получив лицензию на чемпионате мира.
Одиночный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 начинается во вторник, 8 февраля, с выступлений в короткой программе.
Напомним:
- Первый соревновательный день Олимпиады-2022 начался 5 февраля. В течение субботы разыгрывают 6 комплектов наград.
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