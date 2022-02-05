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Олимпиада-2022: украинский фигурист Шмуратко возвращается к выступлениям

Суббота, 5 февраля 2022, 10:19
Олимпиада-2022: украинский фигурист Шмуратко возвращается к выступлениям
Фигурист Иван Шмуратко, фото AFP/Getty Images

Украинский фигурист Иван Шмуратко получил отрицательный результат на коронавирус в Пекине и сможет выступить на Олимпийских играх.

Источник: Шмуратко в Instagram, Суспільне

Детали: Украинец пропустил открытие Олимпиады-2022. Он должен был принять участие в начавшемся в Пекине командном турнире в одиночном фигурном катании, но не выступил из-за того, что получил положительный тест на ковид.

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Чтобы выступить на Олимпиаде, Шмуратко должен был сдать два негативных теста на Covid с интервалом в сутки. В своих сторис в Instagram 20-летний украинский фигурист написал, что теперь может вернуться к выступлениям. "Олимпиада, я возвращаюсь", – сообщил спортсмен.

Для Шмуратко Олимпиада-2022 – первая в карьере. Он попал на игры в Пекине, получив лицензию на чемпионате мира.

Одиночный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 начинается во вторник, 8 февраля, с выступлений в короткой программе.

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Напомним:

  • Первый соревновательный день Олимпиады-2022 начался 5 февраля. В течение субботы разыгрывают 6 комплектов наград.

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Темы: Олимпиадаспорткоронавирус
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