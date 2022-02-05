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Эрдоган после визита в Украину заболел Covid, Зеленский отреагировал

Суббота, 5 февраля 2022, 15:51
Эрдоган после визита в Украину заболел Covid, Зеленский отреагировал
ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО И ЭРДОГАНА В КИЕВЕ 3 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу сообщил, что вместе с супругой получил положительный результат теста на коронавирус.

Источник: Эрдоган в Twitter, Зеленский в Twitter

Дословно Эрдоган: Сегодня результат нашего теста на Covid-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным".

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Детали: Эрдоган добавил, что они с женой болеют легко, у них обнаружили вариант Omicron.

Позже президент Владимир Зеленский написал, что с сожалением узнал о коронавирусе у Эрдогана.

Дословно Зеленский: "Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на Covid-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдогана. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!".

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Больше деталей: После этого Эрдоган перепостил твит Зеленского и написал: "Мой дорогой друг, я хотел бы выразить благодарность от себя и моей жены за это прекрасное послание".

Что предшествовало: 3 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что получил положительный тест на Covid-19.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский тестировался на коронавирус перед встречей с президентом Турции и получил отрицательный результат.

Президент Турции был с визитом в Киеве 3 февраля, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что готов сделать все возможное, "чтобы завершился кризис двух соседних из-за моря дружественных государств".

Во время визита президента Турции было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине.

Украинская правда
Темы: ЭрдоганЗеленскийкоронавирус
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