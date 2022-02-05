СМИ сообщили об утверждениях ОРДЛО об "обещаниях" Ермака, в ОП опровергли

По данным СМИ, "представители" ОРДЛО Наталья Никонорова и Владислав Дейнего обратились к спецпредставителю действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ послу Микко Киннунена с письмом, в котором утверждают, что Украина обязалась отреагировать на "предложения" ОРДЛО по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Источник: ZN.UA, советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Детали: По информации ZN.UA, накануне заседания Трехсторонней контактной группы 8-9 февраля "представители" ОРДЛО Никонорова и Дейнего обратились к Киннунену с письмом.

Они утверждают, что, по информации, полученной ими от российской стороны, на встрече в Париже 26 января на уровне политических советников "украинская сторона под гарантии Германии и Франции обязалась представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоров предложения о всеобъемлющем мирном урегулировании конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями с целью начать с нами предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию".

В частности, речь идет в том числе о "видениях" и "концептуальных подходах" террористических образований "ЛНР" и "ДНР" "к параметрам будущего режима (особого статуса)", которые подробно изложены в направленном ими в ТКГ 8 октября 2020 года и обновленном 23 сентября 2021 года проекте "Плана действий (Дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

В письме Дейнего и Никонорова также пишут: "Исходим из того, что к предстоящему заседанию Контактной группы 9 февраля 2022 года получим от украинской стороны письменные позиции по нашему проекту Дорожной карты".

"Представители" марионеточных режимов также предлагают на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ "принять к сведению" "обязательства Украины не позднее 16 февраля 2022 г. подать в Рабочую группу по экономическим вопросам предложения по снятию экономической блокады и восстановлению социально-экономических связей с ОРДЛО".

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал нонсенсом "делать ньюсмейкерами представителей оккупационных структур".

Дословно Подоляк: "Досадно, что некоторые украинские медиа ради хайпа и манипулятивной сенсационности падают на такой уровень, на котором они рассматривают оккупантов и их пропагандистские вбросы как достоверный источник.

Андрей Ермак и все представители Украины исходят из того, что переговоры о мире на Донбассе целесообразно и справедливо вести с российской стороной. Именно российская сторона, а не какие-либо марионеточные образования, является стороной тяжелого конфликтного диалога.

Исходя из этой абсолютно четкой и понятной позиции, нет и не может быть юридически обязывающих шагов Украины по отношению к оккупационным структурам в Донецке и Луганске".

Что предшествовало: 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров стран Нормандского формата. Руководитель ОП Андрей Ермак назвал эту встречу "реанимацией" Нормандского формата. Тогда он заявил, что стороны договорились встретиться через две недели в Берлине.

Президент Владимир Зеленский назвал конструктивным характер встречи политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

3 февраля Ермак сообщил, что заболел Covid.

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