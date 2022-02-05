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Россияне пожаловались в УЕФА на кричалки украинских болельщиков

Суббота, 5 февраля 2022, 21:30
Матч Украина-Россия 4 февраля, AFP via Getty Images

Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование из-за "дискриминационного" поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

Источник: ТАСС, Чемпионат

Дословно РФС: "Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан".

Детали: В РФС отметили, что, согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

Российский футбольный союз обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с "целью рассмотрения и принятия решения" по итогам произошедших инцидентов.

Что предшествовало: 4 февраля украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале Евро-22 со счетом 3:2.

Во время матча болельщики пели гимн, "Червону руту", а также известную кричалку о президенте РФ Владимире Путине. Их даже просили прекратить.

Российский комментатор Аркадий Белый после игры рассказал, что из-за кричалок украинских болельщиков ему пришлось использовать интершум во втором тайме, пишет "Чемпионат".

"Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики", - сказал он.

Темы: футбол


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