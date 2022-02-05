Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне пожаловались в УЕФА на кричалки украинских болельщиков

Суббота, 5 февраля 2022, 20:30
Россияне пожаловались в УЕФА на кричалки украинских болельщиков
Матч Украина-Россия 4 февраля, AFP via Getty Images

Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование из-за "дискриминационного" поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

Источник: ТАСС, Чемпионат

Дословно РФС: "Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

Реклама:

Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан".

Детали: В РФС отметили, что, согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

Российский футбольный союз обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с "целью рассмотрения и принятия решения" по итогам произошедших инцидентов.

Что предшествовало: 4 февраля украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале Евро-22 со счетом 3:2.

Во время матча болельщики пели гимн, "Червону руту", а также известную кричалку о президенте РФ Владимире Путине. Их даже просили прекратить.

Российский комментатор Аркадий Белый после игры рассказал, что из-за кричалок украинских болельщиков ему пришлось использовать интершум во втором тайме, пишет "Чемпионат".

"Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики", - сказал он.

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи
Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: