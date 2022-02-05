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В России и Беларуси пройдут учения возле границ с Украиной

Суббота, 5 февраля 2022, 23:50
ФОТО FUNCTION.MIL.RU

Учения со стрельбами танков, боевых машин пехоты и артиллерии состоятся 11 февраля в Ростовской области РФ, которая находится возле границы с Украиной.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ и государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича

Детали: Минобороны РФ сообщает, что в тактическом учении примет участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники.

В учениях задействуют подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Маневры пройдут на полигоне "Кузьминский".

В ходе учения мотострелковые и танковые подразделения совместно с артиллерийскими батареями разыграют между собой ведение боевых действий по обороне своих позиций и переходу в наступление с применением стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских орудий.

В маневрах, в частности, задействуют танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3, а также беспилотники, которые будут корректировать огонь артиллерии.

В то же время, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ заявил, что Беларусь и Россия будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства (граница Беларуси с Украиной – ред.) на учениях "Союзная решимость".

"Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего для защиты южных границ Союзного государства", - сказал Вольфович.

Проверку сил реагирования Союзного государства, которая проходит на территории Беларуси в 2022 году, Вольфович охарактеризовал как учения с проведением очень крупных маневров. Одной из важных составляющих таких учений является отработка задач по "отражению агрессии".

Предыстория:

  • 17 января Лукашенко анонсировал проведение в феврале совместных с РФ военных учений.
  • Журналисты-расследователи сообщали, что российских военных перебрасывают из Сибири и Дальнего Востока на запад на длительный срок.
  • Также сообщалось, что в Беларусь из России идет военная техника для учений "Союзная решимость – 2022", которые начнутся 10 февраля.

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Темы: РосcияБеларусь


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